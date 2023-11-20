Рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму: число зареєстрованих безробітних у жовтні знизилося до 97,3 тисяч, серед яких 72,1 тисяч - жінки.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

Рік тому, за даними відомства, в Україні було 239,1 тисяч безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 194,7 до 38,6 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у жовтні становить 55,4 тисяч (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.

Нагадаємо, у квітні в інфляційному звіті НБУ йшлося, що з початку цього року ситуація на ринку праці в Україні поліпшується. Однак безробіття залишалося високим та набувало ознак структурного.