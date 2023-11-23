Жорсткий критик Євросоюзу, який закликає до повернення «суверенних Нідерландів», Ґерт Вілдерс і його ультраправа «Партія свободи»» PVV щойно виграли вибори в Нідерландах, здобувши 37 місць у парламенті.

Вілдерс і його партія балотувалися під гаслами боротьби проти іммігрантів (особливо мусульман), заперечуючи ідею єдиності країн Євросоюзу, натомість виступаючи за «Нідерланди, які відповідають за свою власну валюту, власні кордони та створюють свої власні правила».

Хоча чіткі антиімміграційні і, зокрема, антиісламські погляди новообраної партії, ймовірно, матимуть вплив на іммігрантів (особливо біженців з Африки та Азії), їхній вплив на становище українських біженців у Нідерландах залишається поки невизначеним.

Партія Вілдерса закликає до проведення референдуму щодо виходу Нідерландів із ЄС і припинення фінансових внесків до спільної скарбниці Союзу. Вона також виступає проти подальшого розширення ЄС і прагне відновити право вето в Брюсселі.

Оскільки незабаром розпочнуться переговори України про вступ до ЄС, перемога Вілдерса може знизити шанси України на успіх у цих переговорах.

Нідерланди також були однією з країн, які з початку російського вторгнення надавали Україні найбільш вагомі пакети військової допомоги.

Нідерланди поряд із Данією першими погодились передати Україні винищувачі F-16, які можуть кардинально змінити динаміку бойових дій, які останніми місяцями перейшли у стадію позиційної війни. Вийти з патової ситуації на фронті Україні допоможе тільки певний технологічний прорив, про що нещодавно писав Головнокомандувач Збройних сил України.

Оскільки Вілдерс і його виборці давно виступають проти військової допомоги Україні, їхня перемога може негативно вплинути на здатність України оборонятися від збройної агресії Росії. Однак перспективи подальшої військової допомоги з боку Нідерландів поки залишаються неясними, оскільки PVV буде змушена сформувати коаліційний уряд, а жодна з інших нідерландських партій не виступає проти військової підтримки України.

Один із можливих сценаріїв розвитку подій може полягати в тому, що уряд Нідерландів продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову допомогу, однак у меншому обсязі.

Хоча Вілдерс свого часу засуджував російське вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він також заявляв, що Захід має заблокувати вступ України до НАТО.

В мережі X (раніше Twitter) 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення, він виступив проти військової допомоги Україні, зазначивши: «Не можна допустити, щоб голландські домогосподарства платити за війну, яка не є нашою війною».

В іншому своєму дописі в X він писав, що «санкції (проти РФ) неефективні, а також шкодять Нідерландам». А в 2016 році Вілдерс і його партія сказали «ні» Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Перемога Вілдерса та PVV є останньою в серії перемог євроскептиків з відверто антизахідною позицією, які відбулися в ЄС після перемоги проросійського популіста Роберта Фіцо в Словаччині.

Поряд з Угорщиною, яка є затятим критиком ЄС, в Євросоюзі зараз активно діє низка політиків та політичних партій, які загрожують стабільності цього політичного союзу в довгостроковій перспективі.