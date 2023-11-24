Після повідомлень української сторони щодо третьої хвилі наступу російських військ на Авдіївському напрямку президент Володимир Зеленський перебуває на зв’язку з командувачами, приділяючи максимум уваги донецьким напрямкам. Разом з тим, він заявив про "важливі результати" в протидії противнику після доповіді керівника Служби безпеки України.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні.

"Звичайно, був на зв’язку з командувачами. Зокрема, це Авдіївка. Також - Харківщина, Купʼянський напрямок. Вдячний усім, хто стійкий і тримає наші позиції, - кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ - є нові результати в протидії ворожим операціям і колаборантам", - сказав Зеленський.

В Генеральному штабі ЗСУ, своєю чергою, повідомили, що росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку за підтримки авіації.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак", - йдеться у дописі прес-служби відомства.