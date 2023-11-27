Окупаційна влада на півдні та сході України активно виконує розпорядження Кремля з насадження російського календаря “свят”. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема вчора, в останню неділю листопада, росіяни відзначають "день матері”. 

“Окупанти максимально намагаються використовувати нейтральні за змістом заходи для “заспокоєння” населення та створення атмосфери “нормального життя”, оскільки, як вони зазначають у своїх “вітаннях”, це такі свята, до яких “никто не может остаться равнодушным”, - повідомляють у ЦНС.

Як зазначає українське підпілля, вітання максимально нейтральні - без згадування воєнних дій. Окремо на них акцентувалась увага на місцевих концертах, де також проводилась прихована агітація за путінську партію “Единая Россия”.

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“Проте у змісті таких виступів можна помітити, що виключне завдання жінок - це народжувати й виховувати “справжніх чоловіків” та мінімально ангажуватись у “справи державні”, - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає уникати участі в цих псевдосвяткуваннях та відмежувати від них власних дітей.

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