В останні шість тижнів втрати російської армії в Україні досягли найвищого рівня від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Такі дані приводить міністерство оборони Великої Британії у звіті від 27 листопада.

Британська розвідка з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ зазначає, що у листопаді російські війська в середньому втрачали 931 військових за добу. Це є наслідком спроб наступу на Авдіївку Донецької області, підкреслили у відомстві.

Попередній пік втрат противника, за даними розвідки Британії, відбувся у березні 2023 року, у розпал боїв за ще одне місто на Донеччині - Бахмут. Тоді середньодобові втрати росіян складали 776 вбитими на добу.

Британська розвідка назвала дані Генштабу достовірними, хоча й не знайома з методологією, за якою українська сторона визначає рівень втрат противника.

Нагадаємо, росіяни заявляють, що український безпілотник упав на дах одного з цехів авіаційного заводу у Смоленській області. Джерела в українській розвідці підтвердили Kyiv Post, що це була операція ГУР.