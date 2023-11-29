Українські військові у вівторок, 28 листопада, вдарили по будівлі з росіянами в окупованому селі Ювілейному в Херсонській області під час ворожої наради.
Про це "Центр національного спротиву" повідомляє в своєму Telegram-каналі.
"Учора завдяки інформації, яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - сказано в повідомленні.
Партизани зауважили, що внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих російських армійських високопосадовців.
Водночас російський Telegram-канал ASTRA пише, що загинуло четверо поліцейських, у тому числі "начальник тилу" та "заступник начальника відділу", а 17 були поранені внаслідок атаки на окупаційний "відділ поліції" "Новокаховський" на Херсонщині.
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Джерела ASTRA зазначають, що вранці 28 листопада в окупованому селі Ювілейне внаслідок обстрілу було зруйновано двоповерхову будівлю так званого "ОМВС РФ "Новокаховський". Будівля знаходиться на вулиці Соборній, 17. До російській окупації у ній знаходилася сільська рада.
Росіяни вказують, що загинули чотири співробітники окупаційної поліції:
- заступник начальника відділу 33-річний майор поліції Артур Джунусов;
- 39-річний майор поліції Володимир Новіков, який обіймав посаду "начальника тилу";
- 46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров, який обіймав у нелегальній "поліції" в окупованій частині регіону посаду оперативника;
- 45-річний капітан поліції Сергій Новіков, який обіймав посаду "інспектора у справах неповнолітніх".
За даними ASTRA, постраждали щонайменше 17 співробітників - серед поранених ще одна "заступниця відділу" - 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова, "заступник начальника відділу" 44-річна підполковник поліції Тетяна Трамбовецька, "начальник слідчого відділення" 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі.
Також були поранені 38-річний "начальник поліції" підполковник Дмитро Баранов, "начальник відділу ГІБДД" 37-річний капітан поліції Сергій Лисенков тощо. Пошкоджено щонайменше 5 службових автомобілів.
Нагадаємо, 11 листопада було знищено офіцерів РФ у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Вибух стався в штабі, який російські війська облаштували ву захопленому приміщенні "Нової пошти".
Як повідомляє українська розвідка, атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів - офіцерів ФСБ та Росгвардії.
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