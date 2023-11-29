Українські військові у вівторок, 28 листопада, вдарили по будівлі з росіянами в окупованому селі Ювілейному в Херсонській області під час ворожої наради.

Про це "Центр національного спротиву" повідомляє в своєму Telegram-каналі.

"Учора завдяки інформації, яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - сказано в повідомленні.

Партизани зауважили, що внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих російських армійських високопосадовців.