Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Кремль готовий до війни з НАТО, бо, мовляв, “налагодити стосунки вже не вдасться”.

Про це Рябков заявив у інтерв'ю російському виданню “Известия”.

На запитання журналіста, чи можна очікувати в майбутньому збройного конфлікту між альянсом та РФ, Рябков відповів, що це повністю залежить лише від Заходу.

"Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами".

Рябков зауважив, що постійне нехтування російськими інтересами на "серцевинному" для Росії напрямку є "небезпечним шляхом".

"Люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, мабуть, увірували, що меж їхньому власному "гемблінгу", грі на підвищення ставок, немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто програв", - підкреслив заступник міністра закордонних справ Росії.

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Окрім цього, російський чиновник зазначив, що він впевнений у тому, що відносини між НАТО й Росією не налагодяться в найближчій перспективі, бо “це виключено з міркувань як принципового, так і практичного характеру”.

Рябков нагадав, що Росія й раніше не потребувала відносин із альянсом.

“Ми й раніше були готові домовлятися лише на рівноправних умовах, з чим завжди були проблеми в альянсу та його членів. А вже тепер на тлі того, що відбувається, я взагалі не розумію собі ситуацію і контекст, у якому це [відновлення відносин] можливо”, - додав Сергій Рябков.