Японія планує приєднатися до багатонаціонального проєкту з розмінування України в межах "Контактної групи з питань оборони України".

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерела в уряді Японії.

Зазначається, що Японія долучиться до очолюваної Литвою структури з підтримки розмінування в складі "Контактної групи" та надасть Україні обладнання для розмінування і візьме участь у навчанні користування ним особового складу. Японські військові також, ймовірно, приєднаються до структури у складі "Контактної групи" в галузі інформації та технологій, щоб допомогти посилити кібербезпеку України на тлі постійних кібератак з боку РФ. Співрозмовники видання також поінформували, що міністр оборони Японії Мінору Кіхара незабаром офіційно оголосить про ці наміри.

Цей крок спрямований на розширення зусиль Токіо з надання Україні нелетальної допомоги, в тому числі й з відбудови, оскільки суворі правила Японії щодо експорту зброї та боєприпасів згідно з Конституцією, яка відмовляється від війни, не дозволяють країні пропонувати пряму військову допомогу.

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Японія вже поставила Україні засоби з виявлення мін і провела кілька навчальних програм для персоналу з розмінування, а також домовилася з Камбоджею співпрацювати у сфері знешкодження російських мін і бомб в Україні. Важливо, що Камбоджа має великий досвід у розмінуванні, оскільки в попередні роки за підтримки міжнародних партнерів вона змогла знищити велику кількість мін, встановлених під час минулої громадянської війни.

Що відомо про замінування територій України

11 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного розмінування територій України знадобиться до 30 років і ще близько п'яти тисяч фахівців.

Раніше начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева заявив, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.

Міністерка економіки Юлія Свириденко до цього заявляла, що для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи.

27 вересня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є лише 3 тисячі таких фахівців.

За словами Шмигаля, без допомоги міжнародних партнерів не обійтися. Близько 40 країн уже виділили 250 млн доларів на розмінування.

Про допомогу в розмінуванні заявили, зокрема, Норвегія, Хорватія та Велика Британія.

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