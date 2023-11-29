Міністерство закордонних справ Росії нібито отримало багато запитів на двосторонні зустрічі з Сергєєм Лавровим на полях міністерського засідання ОБСЄ, що відбудеться 30 листопада - 1 грудня у Скоп'є, Північна Македонія.

Про це заявила журналістам речниця російського МЗС Марія Захарова, пише Reuters.

"Можу підтвердити, що запитів на двосторонні зустрічі дуже багато... Будуть багатосторонні зустрічі в різних форматах, плануються також двосторонні зустрічі...", - сказала Захарова, пообіцявши згодом повідомити деталі графіку Лаврова в Скоп'є.

Тим часом у Держдепартаменті США підтвердили, що будь-які двосторонні перемовини Ентоні Блінкена з російським колегою в Скоп'є "не очікуються".

Візит Лаврова до Скоп'є для участі в засіданні ОБСЄ стане першим його візитом до країни НАТО після початку повномасштабного вторгнення в Україну. А діставася Лавров до Північної Македонії через повітряний простір Болгарії, нібито отримавши попередній дозвіл на це від керівництва країни.

Нагадаємо, 28 листопада міністерсво закордонних справ України офіційно заявило, що наша держава бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь у ньому Сергєя Лаврова. Бойкот України підтримали очільники МЗС Латвії, Литви та Естонії.