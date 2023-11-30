Новий лідер Нідерландів, який закликав припинити постачання зброї в Україну, зазнав серйозної невдачі в середу ввечері, намагаючись сформувати урядову коаліцію.

Нагадайте, хто це?

Ґерт Вілдерс є ультраправим запеклим критиком ЄС, який закликає до повернення до «суверенних Нідерландів».

Минулого тижня його ультраправа «Партія свободи» (PVV) перемогла на виборах у Нідерландах і отримала 37 місць у голландському парламенті.

Вілдерс давно виступає проти надання військової допомоги Україні. При тому, що Нідерланди з початку повномасштабного вторгнення були одним із найбільших військових партнерів України. І поряд з Данією – першими, хто заявив, що надасть Україні винищувачі F-16. Очолювана Вілдерсом партія також закликає до проведення референдуму щодо виходу Нідерландів із ЄС і припинення фінансових внесків до спільної скарбниці Євросоюзу. Вона також виступає проти подальшого розширення ЄС і за відновлення свого права вето в Брюсселі.

Оскільки переговори України про вступ до ЄС незабаром розпочнуться, перемога Вілдерса може дещо знизити шанси Києва на швидкий прогрес у майбутніх переговорах.

Що сталося вчора?

З моменту перемоги на виборах у Нідерландах минулого тижня Вілдерс намагався сформувати коаліційний уряд, але вчора ключовий потенційний партнер PVV виключив себе з потенційної урядової коаліції, зокрема, через радикальні праві погляди переможця виборів.

Для формування більшості Вілдерсу потрібна підтримка не менш як 76 депутатів із 150 наявних у парламенті країни, повідомляє AFP.

Його «Партія свободи» PVV дуже здивувала всіх, здобувши 37 парламентських мандатів, що значно перевищує прогнозовані на підставі останніх опитувань результати. PVV, як повідомлялось, віддає перевагу укладенню коаліції з партією фермерів BBB (сім місць), абсолютно новою прореформаторською Новою соціальною партією (20 місць) і нинішньою правлячою партією, правоцентристською VVD (24 місця).

Але VVD щойно спростував свою участь у коаліції, заявивши, що «підтримає правоцентристську коаліцію» з опозиційних лав. Партії ж BBB і NSC певний час видавалися більш піддатливими на пропозиції Вілдерса.

Але NSC та її популярний серед голландців лідер Пітер Омцігт заявили в середу, що не бачать можливості співпраці з PVV, якщо вона не прояснить найбільш екстремістські тези свого маніфесту.

«Загалом, фракція NSC не бачить жодних підстав для початку переговорів з PVV про уряд більшості чи меншості», – йдеться в листі Омцігта до «скаута», якому доручено наглядати за переговорами.

Маніфест PVV «містить погляди, які, на нашу думку, суперечать конституції... тут ми сповідуємо жорстку позицію», – йдеться в листі.

Маніфест закликає до закриття мечетей, заборони на носіння хеджабу й Корану, а також до референдуму про «Nexit» – вихід Нідерландів з Європейського Союзу.

Що на це сказав Вілдерс?

Вілдерс явно пом’якшив свій тон під час виборчої кампанії і з ночі виборів наголошував, що хоче бути прем’єр-міністром «для всіх голландців», незалежно від їхньої раси чи релігії.

«Ми помітили, що пан Вілдерс сказав, що хоче помістити відповідні частини свого маніфесту «в морозилку». Але незрозуміло, що він має на увазі під цим. Який зараз статус маніфесту PVV?» – запитують політики з партії NSC.

У листі Омцігта також викладено «кілька перешкод» з точки зору політики для співпраці з PVV, мова йде про підтримку України, Nexit і фіскальну політику.

Якщо робочу коаліцію сформувати не вдасться, Омцігт пропонує, серед інших варіантів, утворити «кабінет експертів», який має складатися з неполітиків.

Сам Вілдерс повторив свій заклик до лідерів обраної ним коаліції сісти разом і «подивитися, що можна зробити».

Він сказав, що він і його партія готові бути «твердими, але раціональними» щодо своєї політики і що «ніхто не повинен сумніватися, що я стою за всіх голландців: християн, мусульман та невіруючих».

Він також заявив про можливість створення уряду меншості, якщо йому не вдасться переконати інших лідерів приєднатися до нього.

Наскільки ця ситуація є типоваою для голландської політики?

Хоча погляди Вілдерса не назвеш типовими для голландської політики, тривалий процес формування коаліційних урядів є тут звичною справою.

Процес формування уряду в роздробленій політичній системі Нідерландів зазвичай займає кілька місяців – останнім разом формування коаліції прем’єр-міністра Марка Рютте зайняло 271 день.

Втім Вілдерс заявив, що цього начебто можна досягти «за пару тижнів», якщо всі сторони сядуть за стіл переговорів, але більшість експертів вважають, що уряд навряд чи буде утворений раніше середини наступного року.

Сам цей процес розпочався доволі незвично, коли обраний Вілдерсом «скаут», який мав курсувати між партіями-переговорниками, аби з’ясувати, хто з ким може співпрацювати, змушений був піти через звинувачення в шахрайстві ще до початку переговорів.

Що все це означає для України?

Загалом для України все це виглядає сприятливо – Вілдерс не зможе припинити допомогу Україні, доки не буде сформовано уряд, і дуже вірогідно, що йому доведеться піти на компроміс у цьому питанні, щоб рухатися вперед.