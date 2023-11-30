Українські партизани знищили російські позиції протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області. Також ліквідовано двох росіян.

Про це повідомляє партизанський рух кримських татар та українців АТЕШ.

Підпілля стверджує, що сьогодні, 30 листопада, вранці вдалося знищити позицію ППО ЗС РФ в Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонознам'янського каналу.

Зокрема, відомо про знищення як мінімум одного ЗРК та 2 російських військовослужбовців.