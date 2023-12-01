Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Запорізької області обговорив необхідність будівництва фортифікаційних споруд, передусім на напрямках Донеччини - Авдіївському та Мар’їнському. До наради долучився, зокрема, міністр оборони Рустем Умєров.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

"... Нарада - фактично загальнодержавна - щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись із будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також Південь – Херсонська область", - наголосив український лідер.

Під час поїздки до Запорізької області Зеленський також зустрівся з командувачами напрямків Донеччини - Олександром Тарнавським (ОСУВ "Таврія") та Едуардом Москальовим (оперативно-тактичне угруповання "Донецьк"). Вони говорили про перебіг оборонних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також про подальші плани українських підрозділів.

Олександр Тарнавський у своєму Telegram розповів, що попередньої доби в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог продовжував активні піхотні атаки, застосовуючи бронетехніку.

"За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин. Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів", - йдеться в дописі.

Окрім цього, за його даними, на Донеччині російські терористи завдали 8 ракетних ударів.

"Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Майже всі – це скидання КАБів з літаків Су-35", - наголосив Тарнавський.

Командувач ОСУВ "Таврія" також додав, що противник безуспішно вів штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького Донецької області - загалом було відбито 22 атаки загарбників.