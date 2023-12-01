"ХАМАС порушив оперативну паузу та обстріляв територію Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Газі", - йдеться в дописі в соцмережі Х.

Вранці 1 грудня Армія оборони Ізраїлю оголосила про закінчення перемир’я з ХАМАСом та відновила бойові дії у Секторі Гази.

Ввечері 30 листопада прес-секретар Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі виступив із заявою про готовність ЦАХАЛу відновити бойові дії в Секторі Гази, якщо угода про припинення вогню з ХАМАСом не буде продовжена ще на один день.

"ЦАХАЛ готовий відновити бойові дії. Ми готові атакувати будь-якої години, зокрема й сьогодні ввечері", - сказав Даніель Хагарі.

За словами контр-адмірала, вночі ЦАХАЛ "наполягав" на виконанні поточної угоди з ХАМАСом, за умовами якої бойовики мають звільнити жінок та дітей, якх вони утримують у заручниках.

"Ми зробимо це й завтра. Посередники, Катар та Єгипет також зобов'язані виконати угоду, щоб припинення вогню могло продовжуватися", - попереджав Хагарі.

Нагадаємо, 24 листопада о 7:00 за місцевим часом між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я, яке згодом продовжували за умови звільнення додаткових заручників.