Вранці 1 грудня Армія оборони Ізраїлю оголосила про закінчення перемир’я з ХАМАСом та відновила бойові дії у Секторі Гази.
Таку заяву оприлюднила прес-служба ЦАХАЛ.
"ХАМАС порушив оперативну паузу та обстріляв територію Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Газі", - йдеться в дописі в соцмережі Х.
Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023
The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R
Ввечері 30 листопада прес-секретар Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі виступив із заявою про готовність ЦАХАЛу відновити бойові дії в Секторі Гази, якщо угода про припинення вогню з ХАМАСом не буде продовжена ще на один день.
"ЦАХАЛ готовий відновити бойові дії. Ми готові атакувати будь-якої години, зокрема й сьогодні ввечері", - сказав Даніель Хагарі.
За словами контр-адмірала, вночі ЦАХАЛ "наполягав" на виконанні поточної угоди з ХАМАСом, за умовами якої бойовики мають звільнити жінок та дітей, якх вони утримують у заручниках.
"Ми зробимо це й завтра. Посередники, Катар та Єгипет також зобов'язані виконати угоду, щоб припинення вогню могло продовжуватися", - попереджав Хагарі.
Нагадаємо, 24 листопада о 7:00 за місцевим часом між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я, яке згодом продовжували за умови звільнення додаткових заручників.
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