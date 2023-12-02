Цієї ночі на ЗАЕС стався черговий повний блекаут.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Напередодні ввечері на станції обірвалася лінія електропередач, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Відновити живлення вдалося лише у суботу зранку зусиллями українських фахівців.

У Міненерго наголосили, що чергове знеструмлення створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

«Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані», - йдеться у повідомленні.