Цієї ночі на ЗАЕС стався черговий повний блекаут. 

Про це повідомили в Міністерстві енергетики. 

Напередодні ввечері на станції обірвалася лінія електропередач, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Відновити живлення вдалося лише у суботу зранку зусиллями українських фахівців.

У Міненерго наголосили, що чергове знеструмлення створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці.

«Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані», - йдеться у повідомленні. 

Це вже восьмий блекаут на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили росіяни. 

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