Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що невдовзі в Україні запрацює міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Про це він сказав на зустрічі з іноземними дипломатами, яка відбулася на території летовища.

За словами Єрмака, Україна може забезпечити безпеку головного аеропорту.

«Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми», - сказав Єрмак.

Аеропорт був закритий з початку повномасштабного вторгнення. Останній пасажирський літак вилетів з «Борисполя» о третій годині ночі 24 лютого 2022 року.

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт «Бориспіль» став першим об’єктом, який закрили через початок повномасштабної війни. Але водночас він буде першим цивільним летовищем, який відкриють, коли дозволить безпекова ситуація.

Раніше директор аеропорту «Бориспіль» назвав авіакомпанії, які готові повернутися в Україну.