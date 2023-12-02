Про Генрі Кіссінджера висловлюються контроверсійні думки, але сам він не збирався ні за що вибачатись у своїй багатолітній кар'єрі головного американського дипломата у вирішальні моменти світової історії.

Колишній держсекретар помер у середу у віці 100 років. Кіссінджера вважали найвидатнішим дипломатом Америки сучасної доби, він був відомий своєю відвертою приналежністю до дипломатичної школи так званої «realpolitik».

Його неоднозначний дипломатичний стиль суттєво вплинув на американську політику щодо В’єтнаму, Китаю та Радянського Союзу.

Разом із Сашком Фарбахом головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло проаналізував довгостроковий вплив Кіссінджера на світову політику.