Про Генрі Кіссінджера висловлюються контроверсійні думки, але сам він не збирався ні за що вибачатись у своїй багатолітній кар'єрі головного американського дипломата у вирішальні моменти світової історії.

Колишній держсекретар помер у середу у віці 100 років. Кіссінджера вважали найвидатнішим дипломатом Америки сучасної доби, він був відомий своєю відвертою приналежністю до дипломатичної школи так званої «realpolitik».

Його неоднозначний дипломатичний стиль суттєво вплинув на американську політику щодо В’єтнаму, Китаю та Радянського Союзу.

Разом із Сашком Фарбахом головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло проаналізував довгостроковий вплив Кіссінджера на світову політику.

TVP World
TVP World
TVP World is Poland's first English-language channel where you can find our guest interviews, world news from the Polish perspective and the latest news from the CEE region.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
1 годину тому
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
КиївПост
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
19 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео Війна в Україні
21 годину тому
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росіяни запустили по Одещині «шахеди»
Далі » У Мелітополі партизани ліквідували кількох окупантів