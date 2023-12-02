У тимчасово окупованому Мелітополі сили українського спротиву знищили кілька російських окупантів та вивели з ладу ворожий паливозаправник.

Про таке повідомили в ГУР. 

Сталося це напередодні в обід на в’їзді до міста.

«Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали «на перекур», - розповіли в розвідці. 

За даними ГУР, окупаційна влада Мелітополя намагається приховати наслідки атаки руху опору, бо боїться реакції російських спецслужб. 

«Після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки,  російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами», - додали в ГУР. 

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