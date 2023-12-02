У тимчасово окупованому Мелітополі сили українського спротиву знищили кілька російських окупантів та вивели з ладу ворожий паливозаправник.

Про таке повідомили в ГУР.

Сталося це напередодні в обід на в’їзді до міста.

«Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали «на перекур», - розповіли в розвідці.