Українці, які проживають у Польщі, отримали ще один варіант для переказу коштів.

Міжнародний сервіс грошових переказів TransferGo почав співпрацювати з популярною польською системою мобільних платежів BLIK.

Для переказів через BLIK потрібно мати рахунок у польському банку.

Платіж можна здійснити за допомогою шестизначного одноразового коду, навіть без картки.

«Співпраця з BLIK є надзвичайно важливою для TransferGo, адже дозволяє нам полегшувати життя мільйонам мігрантів, зокрема з України, роблячи грошові перекази настільки ж простими, як надсилання СМС», - розповів співзасновник та генеральний директор TransferGo Даумантас Двілінскас.

Україна - в п’ятірці країн, куди відправляють найбільше переказів з Польщі через TransferGo.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення динаміка грошових переказів в Україну з-за кордону змінилася.

До 24 лютого 2022 року більшість українських мігрантів були чоловіки.

Зазвичай у країнах ЄС вони проводили приблизно пів року. Заощаджені гроші переказували сім’ям в Україну. У середньому це було 200-300 євро на місяць.

«Тепер левову частку українських мігрантів (80%) складають жінки з дітьми. Вони отримують фінансову допомогу від країн у яких проживають або ж працевлаштувалися. Більшу частину зароблених коштів жінки витрачають в ЄС, покриваючи базові витрати на життя для себе та своїх дітей. Тому відкладених коштів для надіслання додому залишається обмаль», - розповіла регіональна менеджерка з розвитку TransferGo Анастасія Фоменко.

Нині у Польщі перебуває понад 950 тисяч українців.