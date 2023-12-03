Війська РФ вкотре порушили закони і звичаї ведення війни.

Напередодні у мережі з'явилося відео як російські окупанти розстріляли двох українських воїнів, які здавались у полон.

За даними DeepState, сталося це біля Степового на Донеччині.

Зазначається, що ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Під час зачистки окупанти наткнулися на бліндаж, в якому перебували українські бійці. Вони були змушені здаватися через нестачу бойових комплектів. Одразу як вийшов другий боєць, росіяни їх розстріляли.

Згодом у Страткомі ЗСУ підтвердили інформацію про вбивство українських військовополонених.

«На кадрах, опублікованих в медіа, зображено страту двох військовополонених ЗСУ. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів», - йдеться в повідомленні.