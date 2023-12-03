Війська РФ вкотре порушили закони і звичаї ведення війни.
Напередодні у мережі з'явилося відео як російські окупанти розстріляли двох українських воїнів, які здавались у полон.
За даними DeepState, сталося це біля Степового на Донеччині.
Зазначається, що ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Під час зачистки окупанти наткнулися на бліндаж, в якому перебували українські бійці. Вони були змушені здаватися через нестачу бойових комплектів. Одразу як вийшов другий боєць, росіяни їх розстріляли.
Згодом у Страткомі ЗСУ підтвердили інформацію про вбивство українських військовополонених.
«На кадрах, опублікованих в медіа, зображено страту двох військовополонених ЗСУ. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів», - йдеться в повідомленні.
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«На відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки - піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених», - наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернеться до міжнародних організацій, зокрема до ООН та Червоного Хреста.
«Страта тих, хто здається у полон, - це воєнний злочин! Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права!», - написав омбудсмен.
Дмитро Лубінець зазначив, що це не поодинокі воєнні злочини росіян.
Йдеться зокрема, про вбивство Олександра Мацієвського. Російські військові впритул розстріляли беззбройного українського полоненого після слів «Слава Україні!».
Також омбудсмен нагадав про обстріл військовополонених в Оленівці.
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