На тлі втоми від повномасштабної війни, яка триває майже два роки, українці знаходять креативні способи збирати пожертви.

І це відбувається в той час, коли у більшості українців бракує коштів.

Як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Новому голосу України» (НВ), лише за перші тижні війни Україна втратила 35% ВВП.

Одна з найвідоміших українських благодійних організацій «Повернись живим», яка активно допомагає українським військовим, повідомила, що з 1 березня до 1 грудня минулого року вони зібрали приблизно 4,6 млрд грн донатів. За аналогічний період цього року зібрано лише приблизно 3 млрд грн.

Але потреба в коштах аж ніяк не зменшилася. З початку повномасштабного вторгнення загальна сума пожертв на потреби ЗСУ та підтримку гуманітарних ініціатив сягнула майже 100 млрд грн ($2,7 млрд), повідомив НВ.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

На цьому тлі з’явилися нові креативні донат-ініціативи та надихаючі історії, які свідчать про неабияку винахідливість та стійкість українців.

Рекордні збори: лише за три дні зібрано 600 мільйонів гривень ($16,4 мільйона)

У червні 2022 року фонд українського телеведучого Сергія Притули запустив наймасштабніший одноразовий збір коштів за участю популярного військового блогера Ігоря Лаченкова, який веде Telegram-канал «Лачен пише», щоб зібрати гроші на три дрони Bayraktаr турецького виробництва.

Сергій Притула з дронами Bayraktаr. ФОТО: prytulafoundation.org

Різні люди збирали гроші на цей конкретний проєкт, вдаючись іноді до доволі інноваційних способів. Наприклад, школярі з Луцька збирали та продавали вишні, у Twitter люди створювали фейкові посилання на Onlyfans (соціальна мережа з відвертим контентом), аби зібрати якнайбільше грошей, кафе пропонували страви та напої під назвою «Байрактар», а кошти за них донатили у фонд Притули на ці дрони, розповіли у фонді.

До збору долучилися й інші відомі українці, зокрема, вокаліст українського рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, телеведучий Олександр Педан і футболіст Олександр Зінченко.

«Проєкт «Народний байрактар» перетворився на загальнонаціональний флешмоб», – зазначається на сайті фонду.

Метою акції було зібрати 500 млн грн ($13,7 млн) протягом тижня, але всього за три дні українці пожертвували 600 млн грн ($16,4 млн), яких вистачало на придбання чотирьох дронів.

Це вразило керівників турецької компанії Baykar, яка випускає ці БПЛА, та спонукало їх відправити безпілотники в Україну безкоштовно: «Baykar безкоштовно відправить три БПЛА на фронт в Україні. Ми зворушені такою солідарністю та рішучістю перед лицем, здавалося б, непереборних труднощів».

Зібрані кошти в кінцевому підсумку були спрямовані на придбання супутника ICEYE фінського виробництва.

Здіймаючи підтримку до небачених висот: українці рушають у похід заради військових

Українці вирушали в далекі подорожі, щоб зібрати кошти для Збройних сил. Хоча ця ідея не є новою, після початку повномасштабного російського вторгнення вона знову набула популярності.

24-річний вчитель Владислав Пастушенко за 20 днів подолав 700 кілометрів від Києва до найвищої гори України Говерли, повідомляє Радіо Свобода. Під час цієї складної експедиції він ніс український прапор, який розгорнув на вершині Говерли. Прапор був прикрашений іменами людей, які зробили найбільші пожертви Владиславу. Йому вдалося зібрати 260 тис. грн ($7 тис.), які пішли на купівлю автомобіля для української армії.

Харківський актор Микола Михайльченко пройшов 1000 кілометрів зі Львова до Харкова, зібравши 500 тис. грн на підтримку українського добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри».

Театр, у якому працював Михайльченко, закрився 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення Росії, яке спонукало його стати волонтером. Микола сказав, що більшість пожертв він зібрав від людей у соцмережах, адже він публікував відео про свою подорож в Instagram та Twitter. Крім того, багато людей, побачивши Михайльченка, що прямує дорогою, зупинялися, пропонуючи його підвезти, і в підсумку робили пожертву на його благодійний проєкт.

А відомий український комік Марк Куцевалов організував уже три благодійні походи, які стали своєрідним реаліті-шоу, оскільки Марк ділився кожною подробицею своїх мандрівок з користувачами соцмереж.

Під час першої експедиції в серпні 2022 року він зібрав 2 850 000 грн ($77 900), пройшовши пішки від Чорноморська Одеської області до Карпат і піднявшись на Говерлу. На зібрані кошти він придбав для військових три автомобілі швидкої допомоги та позашляховик.

У грудні того ж року Куцевалов розпочав другу експедицію з Києва до Херсона. Його метою було зібрати 2 млн грн ($54 700) на супутникові системи Starlink для найбільш постраждалих від війни районів Херсона, але він перевиконав план, зібравши майже 2,5 млн грн ($68 000).

5 грудня комік завершив свою третю експедицію, яку розпочав 1 жовтня з метою зібрати 40 млн грн ($1,1 млн), і зміг придбати машину для розмінування та вантажівку.