Митна служба Фінляндії розслідує справи, за якими в Росію від фінських експортерів надійшло майже 3,5 тисячі дронів загальною вартістю понад 2 млн євро. Продукція мала би перевозитися транзитом через територію РФ до Казахстану.

Про це 5 грудня написала прес-служба фінської митниці.

Як ідеться в повідомленні, митниця дослідила кримінальну справу, згідно з якою дві фінські компанії експортували в Росію підсанкційне оборонне обладнання: електроніку, безпілотники тощо. В іншому епізоді йдеться про 30 експортних операцій, коли в РФ, імовірно, потрапили мікроконтролери та напівпровідникові елементи на понад 600 тисяч євро.

В обох випадках продукція перевозилася транзитом через Росію та проходила митне оформлення для експорту в інші країни. Зокрема, антидронове обладнання навесні 2023 року мало би прибути до Казахстану. Росія мала бути лише транзитною територією.

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Згідно з санкціями Євросоюзу проти Росії через її вторгнення до України, ці товари не можна постачати до РФ. В обох компаніях одна й та ж відповідальна особа. Митниця підозрює, що одна з компаній закуповувала підсанкційні продукти, а інша завозила їх до Російської Федерації.

"Судячи з попереднього розслідування, є ознаки того, що діяльністю керували з Росії", — каже директор з нагляду на фінській митниці Ханну Сінкконен.

Загалом у злочині підозрюють шістьох осіб, одна з яких із вересня вже за ґратами. Фінляндія не назвала імен підозрюваних. Митниця каже, що для розкриття злочину співпрацювала з владою Нідерландів, Великої Британії та США, а ще з Європолом. Цього місяця справу скерують до прокуратури.

Передруковано з TVP за згодою сторін.