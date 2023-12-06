Публічний дебют американського комплексу відбувся приблизно за рік після початку передачі її до України від Сполучених Штатів та інших союзників.

Що таке MIM-23 HAWK?

MIM-23 HAWK – система ППО середнього радіусу дії, створена американським військовим концерном Raytheon – тією ж компанією, що розробляла легенданий MIM-104 Patriot.

Цей комплекс був розроблений у США в середині 50-х років, і до 1960 року вже надходив на озброєння американської армії. Незважаючи на те, що MIM-23 HAWK з’явився в часи Холодної війни, він залишається актуальним у багатьох країнах – таких, як Японія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Греція, Саудівська Аравія, Єгипет та інші. Протягом понад 60 років існування MIM-23 HAWK пройшов низку модернізацій та покращень. Третє покоління було прийняте на озброєння в 1989 році. Ймовірно, Україна отримає саме цю вдосконалену версію.

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MIM-23 HAWK здатен ефективно збивати майже всю номенклатуру повітряних загроз – від літаків та гелікоптерів до крилатих ракет та ударних дронів. Середній показник збиття повітряної цілі за допомогою MIM-23 HAWK становить близько 85%, що є досить непоганим результатом.

У комплексі HAWK третього покоління розробникам вдалося підвищити його загальну ефективність завдяки повній цифровізації. Це суттєво зменшило час, необхідний для пуску ракети, та дозволило оперативно змінювати цілі у випадку, коли їх декілька. Важливо зазначити, що кожна пускова установка може одночасно запускати лише одну ракету по визначеній цілі.

Бойова частина вагою 74 кілограми майже завжди гарантує повне знищення цілі ще в повітрі. Це важливо, оскільки існують випадки, коли крилату ракету чи ударний дрон підбивають з переносного зенітного комплексу, але не знищують. Проблема полягає в тому, що маса бойової частини ПЗРК інколи недостатня для детонації бойової частини цілі, яку необхідно знищити. Ракета чи дрон може отримати ушкодження та збитися з курсу, але продовжить рух і може влучити будь-куди й вибухнути вже на землі.

Ракета MIM-23 розвиває швидкість у 2.4 Маха (приблизно 800 м/с) – цього достатньо для ефективного протистояння крилатим ракетам та навіть літакам.

Радіус дії MIM-23 HAWK становить близько 50 кілометрів. Крім того, комплекс здатний боротися з цілями на висоті до 20 кілометрів. Для порівняння, радянські ЗРК «БУК» мають радіус знищення повітряних цілей у 35 кілометрів.

Склад системи ППО

Для пошуку, захоплення та наведення використовуються кілька радарів. Оглядовий радар AN/MPQ-50 здатний виявляти висотні цілі на відстані до 100 км. Крім того, є спеціальний радар AN/MPQ-62, призначений для виявлення маловисотних цілей, зокрема крилатих ракет та ударних дронів, що зазвичай летять на висотах до 150 метрів.

Оскільки ракети в MIM-23 HAWK оснащені напівактивною головкою наведення, необхідна лазерна підсвітка цілей. У складі комплексу присутня РЛС AN/MPQ-61, яка відповідає за цю функцію.

Комплекс включає в себе зенітну батарею, яка зазвичай складається з двох вогневих підрозділів, у кожному по три пускові установки. Кожна мобільна пускова установка оснащена трьома зенітними ракетами MIM-23. Пускові пристрої можуть мати як самохідну, так і причіпну конфігурацію.

Система останнього покоління HAWK XXI, яку модернізували в Туреччині, стала простішою у використанні та логістиці порівняно з першою модифікацією. З розвитком електроніки, розробникам вдалося зменшити кількість машин РЛС, необхідних для роботи комплексу. Найсучасніше покоління отримало радіолокаційну станцію AN/MPQ-64 Sentinel – це та ж РЛС, що використовується у комплексі ППО NASAMS.

Основні переваги комплексу

Значним плюсом комплексу MIM-23 HAWK є його масовість – усього було вироблено близько 1700 пускових установок. Постачання ракет до нього також не є проблемою, запаси ракет на складах США дозволяють організувати регулярне постачання їх в Україну. Це особливо актуально для нашої країни в умовах війни, у якій противник володіє значними виробничими та технічними ресурсами.

MIM-23 HAWK ідеально вписується у стратегію української оборони. Постачання більшої кількості цих систем Україні майже не вплине на зниження оборонної здатності тих країн, що їх передадуть. Європа та США перейшли на сучасніші системи наземних ППО, які використовуються там як допоміжні та вторинні, а не як основні засоби оборони. Основну ставку країни НАТО роблять на роботу літаків-перехоплювачів.

Американські системи допоможуть Україні компенсувати втрати радянських комплексів ППО та, загалом, посилять захист нашого повітряного простору.

На сьогодні ці комплекси цікаві Україні завдяки їхній масовості. США мають достатню кількість пускових установок та ракет на своїх складах. За весь період існування MIM-23 HAWK американці виготовили близько 40000 ракет для них.

Зрозуміло, що для ведення бойових дій необхідні ракети з останніх ревізій, адже термін експлуатації ракет першого покоління вже вичерпаний. Однак кількість – 40 000 ракет – дає загальне уявлення про колишню широкомасштабність виробництва. Також слід відзначити, що Сполучені Штати не використовують ці системи з 2002 року, тому їхня подальша доля після зберігання могла би включати утилізацію, що вимагає значних витрат з американського бюджету.

Враховуючи потребу України в посиленні ППО, утилізація цих систем саме зараз була б надто нераціональною, адже ці комплекси можна ефективно використовувати як точкові засоби для захисту українських військових об'єктів та критичної інфраструктури.

Засоби протиповітряної оборони зараз вкрай важливі для України. І система MIM-23 HAWK точно не буде зайвою.