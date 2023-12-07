За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, яке продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії, від її початку зруйновано або пошкоджено понад 860 пам’яток. Відомо, що повністю були знищені 23 пам’ятки.

5 грудня Мінкультури та Всеукраїнська асоціація охорони культурної спадщини спільно з Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць ICOMOS (Париж, Франція) провели Міжнародний форум на тему “Реставрація та відновлення культурної спадщини України після великої війни”, метою якого було розроблення концепції Стратегії відновлення культурної спадщини, що поєднує позиції держави й професійної спільноти у сфері охорони культурної спадщини.

В рамках форуму представники державних органів і громадськості та архітектори обговорили виклики й шляхи повоєнного відновлення культурного надбання України.

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“Наше завдання сьогодні — зберегти спадщину в належному стані, аби мати змогу донести до людей необхідну культурно-освітню послугу. Тож МКІП ініціюватиме формування реанімаційного пакету допомоги для пам’яток України”, — сказав т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв на форумі у вівторок.

В рамках форуму була досягнута домовленість про підписання Меморандуму про співпрацю між Мінкультом та Всеукраїнською асоціацією охорони культурної спадщини з реставрації та відновлення культурної спадщини України після великої війни. Зазначено, що першочергово буде обговорене відновлення пам’яток державного значення.

Нагадаємо, що в кінці листопада артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернули до України.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Росія. Однак Україна наполягала, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва.