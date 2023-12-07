6-7 грудня у Вашингтоні відбулася перша українсько-американська конференція оборонних індустрій (DFNC). Від України до неї долучилися, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та посол України в США Оксана Маркарова.

Понад 350 учасників від України, США та Європи

Президент Володимир Зеленський підключився до заходу у відеорежимі. У своєму зверненні до понад 350 учасників конференції, серед яких були представники урядів та оборонних компаній України, США та країн Європи, він підсумував роль війської допомоги від партнерів у протистоянні повномасштабній російській агресії.

За його словами, міжнародна консолідація у цьому питанні сприяла звільненню українськими захисниками "близько 50% окупованих Росією територій", цьогорічній "перемозі у битві з флотом РФ у Чорному морі" та "забезпеченню роботи зернового коридору".

Український лідер наголосив, що попри війну, в нашій державі фіксується економічне зростання: "Працюють наші оборонні виробництва, і українські ракети, українські дрони, спродукована в Україні артилерія, снаряди надходять на фронт. І ми збільшуємо виробництво, зокрема разом із нашими партнерами".

Президент нагадав, що конференція щодо спільного з США виробництва озброєння - втілення його вересневих домовленостей з американським колегою щодо "запуску спільних оборонних проектів, які матимуть значення для безпеки всієї Європи".

"Ми зацікавлені у спільному з вами виробництві всього спектра зброї, необхідної для сучасної війни. І гармати, і бронетехніка, і безпілотники. Ремонт та обслуговування техніки. Безпека на землі, у небі й на морі. Україна не прагне тільки залежати від партнерів - Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо", - розповів Зеленський.

З американського боку до заходу долучилися міністр оборони Ллойд Остін, міністерка торгівлі Джина Раймондо, заступник міністра оборони із закупівель та постачання Вільям ЛаПланте, заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер, а також спеціальна представниця президента США з відновлення України Пенні Пріцкер, повідомили в українському Міноборони.

Головні результати

Одним із головних підсумків конференції стало підписання Україною та США Меморандуму про співробітництво щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Документ передбачає, зокрема, виробництво систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів для задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ, підтвердили у Білому домі.

"Україна - єдина країна світу, що б’ється у повномасштабній війні проти ворога, який має потужну індустрію. Для нас питанням виживання є створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога. Ми потребуємо потужної Промислової Коаліції, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору", - заявив на конференції Рустем Умєров.

Олександр Камишін, своєю чергою, пояснив, що українська сторона пропонує партнерам розглядати нашу оборонну промисловість як можливість.

"... Це можливість швидко нарощувати виробничі потужності, адже в Україні регулювання оборонної промисловості є найбільш сприятливим для виробника. Можливість вдосконалити свою продукцію та забезпечити її ефективність в реальних бойових умовах, використовуючи досвід українських інженерів та Збройних сил. Можливість відкривати нові ринки - адже окрім поповнення складів країн НАТО, після нашої перемоги українські виробники, які мають досвід переходу від озброєнь радянського зразка до озброєнь стандарту НАТО, можуть передати цей досвід тим країнам Глобального Півдня, які нині залежать від постачання озброєнь з Росії", - розповів він під час виступу на форумі.

Окрім цього, за словами українського посла, Сполучені Штати створили міжвідомчу команду Ukraine Deal Team, що складається з представників Держдепартаменту, Пентагону та міністерства торгівлі. "Група підтримуватиме українських та інших партнерів щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонного-промислового комплексу України", - розповіла Маркарова.

Разом з тим, продовжує вона, Пентагон та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку локального виробництва окремих проектів систем FrankenSAM. Паралельне виробництво цих систем ППО в Україні та США дозволить пришвидшити їх розгортання та дозволить нашій державі істотно посилити захист неба.

Посол України в США також зазначила, що Держдепартамент у співпраці з Конгресом прагне посилити співпрацю з міністерством стратегічних галузей промисловості України для підтримки та прискорення переходу нашої держави до оперативно сумісних військових сил, впровадження реформ та залучення іноземних інвестицій у ключові галузі.

У Вашингтоні Україна попросила у партнерів нове озброєння

Під час закритої частини конференції у Вашингтоні українська сторона презентувала американським колегам "список озброєння, необхідного для задоволення потреб ЗСУ", пише Reuters, яке ознайомилося з відповідними документами.

До "багатомільярдного" списку ввійшли запитувані раніше види зброї, які Україна вже отримала або має незабаром отримати від західних союзників, серед яких танки Abrams, 155-міліметрова артилерія, винищувачі F-16, безпілотники та ракети далекого радіусу дії ATACMS.

У новому запиті є й "кілька сюрпризів", як-от дорогі літаки C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules, ударні вертольоти Apache та Black Hawk, винищувачі F-18 Hornet, три типи безпілотників General Atomics, в тому числі MQ-9B Sky Guardian, а також система протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Втім, видання не уточнює, чи йдеться у цьому випадку про можливість безкоштовного надання, про закупівлю чи спільне виробництво цих видів озброєння.