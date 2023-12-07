Обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів становила лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше у порівнянні з тим самим періодом 2022 року і є найнижчою сумою з позаминулого січня.

Про це свідчить останній звіт Кільського інституту світової економіки, експерти якого ведуть базу даних Ukraine Support Tracker.

"Наші цифри підтверджують враження про більш нерішуче ставлення донорів останніми місяцями. Україна все більше залежить від кількох основних донорів, які продовжують надавати суттєву підтримку, таких як Німеччина, США чи країни Північної Європи", - прокоментував директор дослідницького центру Кільського інституту Крістоф Требеш.

Враховуючи невизначеність щодо подальшої допомоги США, Україна може лише сподіватися, що ЄС нарешті ухвалить давно оголошений пакет підтримки на суму 50 млрд євро, наголосив Требеш.

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"Подальша затримка явно зміцнить позиції Путіна", - додав він.

У звіті йдеться, що запропонований новий пакет допомоги США було відкладено, а затвердження проекту ЄС щодо України зупинилося. Основною групою активних донорів, що залишилася, є окремі європейські країни, такі як Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також країни НАТО, такі як Канада і Великобританія.

Україна також може розраховувати на великі раніше обіцяні багаторічні програми, на які тепер припадає більшість фактично доставленої допомоги. Наприклад, Данія, Німеччина та Норвегія надали військову допомогу на суму 1,2 млрд євро, 1 млрд євро та 662 млн євро відповідно за останні 3 місяці в рамках своїх раніше прийнятих багаторічних схем.

Із загальної суми в 25 млрд євро зобов'язань з важких озброєнь (січень 2022 року - жовтень 2023 року) на частку США припадає 43% загальної вартості, тоді як на всі країни та інститути ЄС разом припадає 47%, а решта надходить від різних інших країн-донорів, зокрема Великобританії та Канади.

Протягом серпня-жовтня країни ЄС виділили 780 млн євро на постачання важкого озброєння порівняно з 500 млн євро від Штатів.

У звіті констатують подальше зрушення у бік військової допомоги Україні, особливо у структурах двосторонньої допомоги. Так, серед 10 найбільших країн-донорів військова допомога зараз становить 58% загального обсягу допомоги (станом на 31 жовтня 2023 року).

США залишаються найбільшим військовим донором із загальним обсягом зобов'язань у 44 млрд євро. Але Німеччина швидко наздоганяє її: загальний обсяг військових зобов'язань зараз перевищує 17 млрд євро. Найменші країни, зокрема країни Північної Європи та Нідерланди, також відіграють зростаючу роль у військовій допомозі.

Ukraine Support Tracker перераховує та кількісно оцінює військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну Україні з 24 січня 2022 року. У трекері перераховані міжурядові зобов'язання; приватні пожертвування чи пожертвування міжнародних організацій, таких як МВФ, не включені до основної бази даних. База даних поєднує офіційні урядові джерела з інформацією міжнародних ЗМІ.