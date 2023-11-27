Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернули до України.

Про це повідомляє сайт Національного музею історії України.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму. Фахівці обстежують стан цих речей.

Йдеться про 565 предметів - це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук розповів, що під час юридичних суперечок музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв.

"Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити", - зауважив Андрощук.

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На початку 2014 року колекцію "скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі, яка мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму Російською Федерацією, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Росія. Однак Україна наполягала, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України та археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення "Скіфського золота" в Україну.

Т. в. о. міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв висловив вдячність нідерландському музею за зберігання колекцій протягом 9 років і за рішення не стягувати з України витрати за зберігання музейних експонатів.

На початку червня стало відомо, що Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про "скіфське золото", і що його передадуть Україні. Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама в жовтні 2021 року, і відхилив скаргу "кримських музеїв" РФ.