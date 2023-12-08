7 грудня в Києві представники неурядових ініціатив, місцевих органів влади, суспільства, а також посольства Польщі в Україні презентували найсвіжіші статистичні дані щодо підтримки українців від початку повномасштабного російського вторгнення. Захід пройшов у форматі прес-конференції на тему: "Польща солідарна з Україною. Внесок неурядових організацій Польщі у підтримку України в боротьбі з російською агресією".

З польського боку участь у прес-конференції взяли:

Каміль Рибіковський, віцепрезидент Конфедерації неурядових ініціатив Польщі;

Марчін Шевчак, пожежник і рятувальник, спеціаліст з питань зниклих безвісти пошуково-рятувальної групи у Валбжиху. Від початку великої війни він займався гуманітарною допомогою українським біженцям у Польщі, зокрема, в рамках своїх ініціатив Ukraine Aid Hub та Центр проживання біженців;

Патрик Галацкевич, фахівець з питань євроінтеграції та регіональної політики, колишній заступник мера міста та гміни Конти-Вроцлавські.

Від України до заходу долучилися депутати Верховної Ради, міських рад та командири районів ДСНС, які були залучені до реалізації відповідних проєктів.

Протягом понад 30 років Польща сприяла інтеграції України в західні політичні системи, в тому числі ЄС та НАТО. А від початку повномасштабного російського вторгнення вона виступає одним із основних партнерів України.

Згідно наведених спікерами даних, за період від 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року на польсько-українському кордоні зареєструвалися майже 24 мільйони людей. 1,47 млн осіб, з яких близько 90% - жінки та діти, нині перебувають у Польщі.

"Вже у перші дні [повномасштабної] війни у зв'язку з необхідністю прийняття біженців у безпрецедентних для нашої країни масштабах необхідно було адаптувати закони до їхніх потреб. 12 березня 2022 року був прийнятий закон "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території". Серед іншого прийняття цього закону врегулювало низку надважливих питань у сфері допомоги українцям", - зазначив Патрик Галацкевич.

Представники Польщі розповіли, що українські біженці отримують усі види допомоги - матеріальну, медичну, правову, психологічну, освітню, трудову та ін. І така підтримка надається нарівні з тією, яку отримують власне польські громадяни.

При чому, за словами спікерів, навколо підтримки українців згуртувалися не лише профільні організації, а й усе польське суспільство в більшості регіонів країни. Список організацій охоплює навіть скаутські, спортивні та церковні.

Допомога українським біженцям лише з боку гуманітарних організацій оцінюється в щонайменше 440 млн злотих (109,5 млн дол.). Серед найактивніших гуманітарних організацій - ПЧХ, Фундація "Польська Гуманітарна Акція", Фундація "Польський центр міжнародної допомоги", Асоціація "Польська медична місія" та Польський Червоний Хрест.

Польські представники також зазначили, що на початку великої війни їхня допомога була зосереджена більше на західноукраїнських регіонах, а серед міст це були Львів, Тернопіль і Вінниця. Згодом підтримка та співпраця з боку Польщі розширилася на центр, південь та схід України.

До прикладу, у Вінниці була налагоджена співпраця між українськими та польськими пожежниками, а в іншому місті області - Немирові - між медиками обох країн.

Наразі йдеться про можливість співробітництва на рівні українського та польського парламентів - Верховної Ради та Сейму.