Загальний огляд: Як і передбачалося, Росія почала атакувати українську енергомережу

ЄС посилив охорону фінського кордону, бо Росія створює й підігріває прикордонні кризи

Українські війська досягли обмежених успіхів на окупованій території Донеччини

Російські дрони зруйнували елеватор і зерносховище на Одещині

Українські сили тримають оборону Авдіївки Через російські обстріли в деяких регіонах виник дефіцит електроенергії У четвер Міністерство енергетики України звернулось до споживачів із проханням “підтримати енергетиків – споживати електроенергію розумно і економно, особливо в години пікових навантажень” (між 9 і 19 годинами). Заклик пролунав після того, як із настанням зимових холодів Росія очікувано почала завдавати ударів по електростанціях. За повідомленням агенції Франс-Пресс (AFP), удару зазнала теплоелектростанція в одному з прифронтових районів. Офіційних уточнень не було. “Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки”, – повідомило в четвер Міненерго. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у соцмережах, що ситуацію ускладнила недостатня підготовка об'єктів відновлюваної енергетики. Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. Уряд давно застерігав, що, як і минулої зими, ворог битиме по енергетичній інфраструктурі, і в листопаді Міненерго вкотре попереджало про дефіцит електроенергії для промислових підприємств і забезпечення населення опаленням, а тому змушене імпортувати її з сусідніх країн ЄС.

A short report from the village of Novodanylivka, Orikhiv district, Zaporizhzhia region, Ukraine 🇺🇦



According to local residents and volunteers, the Russians often shell the village.

There is no electricity, gas or water in the village. 90% of the village is destroyed, 40% is… pic.twitter.com/fNHDZ7M5rV — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) December 1, 2023

На кордоні між РФ і ЄС – близько тисячі мігрантів, туди додатково прибули кількадесят прикордонників У четвер AFP повідомила, що прикордонна служба ЄС направила на фінсько-російський кордон близько 50 прикордонників після того, як уряд Фінляндії звинуватив Москву в організації міграційної кризи. Від серпня на 1340-кілометровому кордоні з'явилося близько тисячі шукачів притулку з Африки та Аравійського півострова. “Ми знаємо, що міграційний тиск є одним із знарядь Кремля, тож можемо очікувати, що це буде продовжуватися”, – сказав речник Frontex Пьотр Світальський. В той же час, із незрозумілих поки що причин, останніми тижнями до кордону між Мексикою і США у незвично великій кількості стали прибувати іммігранти з Африки – на додачу до тих, що зазвичай прибувають із Центральної Америки. Це створює додаткові проблеми для Вашингтону в його політиці щодо надання допомоги Києву.

https://twitter.com/ElanderNews/status/1729510570208952501

How do illegal African immigrants from Guinea, Senegal, Mauritania and Liberia get to #USborder crossing in Tucson? P.S. The minimum distance between the two closest points of #Africa and South #America is 2840 km. pic.twitter.com/21xzqzqHF8 — Uncut Version International (@uncutversion123) November 30, 2023

Російські дрони зруйнували зерносховища й елеватори на Одещині Інститут вивчення війни (ISW) повідомив із посиланням на офіційні українські джерела, що в четвер силами української ППО було знищено 15 із 18 російських ударних безпілотників, але решта влучили в елеватор і зерносховище в Ізмаїльському районі Одеської області. В той же час, російські військові блогери повідомили, що російські дрони також поцілили в аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині. Удари по енергетичній інфраструктурі України залишаються великою загрозою, і в четвер була виведена з ладу принаймні одна електростанція. Проте представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що у Москви “недостатньо ресурсів для того, щоб завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі в більших масштабах, ніж минулої зими”. Оперативна ситуація в Харківській, Донецькій, Луганській областях За повідомленням ISW, у четвер ЗСУ дещо просунулись на лінії Куп'янськ-Кремінна, а російські блогери повідомили, що в середу українські війська незначно просунулись в районі н.п. Терни і Ямполівка (Донецька обл.). В той же час, за твердженнями російських джерел, у четвер російські війська просунулися в районі Синьківки, а в середу просунулись на 1,5 км в районі с. Веселе, вели наступальні дії в районі Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська) і продовжували завдавати ударів по українських переправах через р. Оскіл.