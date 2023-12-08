Загальний огляд:
- Як і передбачалося, Росія почала атакувати українську енергомережу
- ЄС посилив охорону фінського кордону, бо Росія створює й підігріває прикордонні кризи
- Українські війська досягли обмежених успіхів на окупованій території Донеччини
- Російські дрони зруйнували елеватор і зерносховище на Одещині
- Українські сили тримають оборону Авдіївки
Через російські обстріли в деяких регіонах виник дефіцит електроенергії
У четвер Міністерство енергетики України звернулось до споживачів із проханням “підтримати енергетиків – споживати електроенергію розумно і економно, особливо в години пікових навантажень” (між 9 і 19 годинами). Заклик пролунав після того, як із настанням зимових холодів Росія очікувано почала завдавати ударів по електростанціях.
За повідомленням агенції Франс-Пресс (AFP), удару зазнала теплоелектростанція в одному з прифронтових районів. Офіційних уточнень не було.
“Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки”, – повідомило в четвер Міненерго.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у соцмережах, що ситуацію ускладнила недостатня підготовка об'єктів відновлюваної енергетики.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Уряд давно застерігав, що, як і минулої зими, ворог битиме по енергетичній інфраструктурі, і в листопаді Міненерго вкотре попереджало про дефіцит електроенергії для промислових підприємств і забезпечення населення опаленням, а тому змушене імпортувати її з сусідніх країн ЄС.
A short report from the village of Novodanylivka, Orikhiv district, Zaporizhzhia region, Ukraine 🇺🇦— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) December 1, 2023
According to local residents and volunteers, the Russians often shell the village.
There is no electricity, gas or water in the village. 90% of the village is destroyed, 40% is… pic.twitter.com/fNHDZ7M5rV
На кордоні між РФ і ЄС – близько тисячі мігрантів, туди додатково прибули кількадесят прикордонників
У четвер AFP повідомила, що прикордонна служба ЄС направила на фінсько-російський кордон близько 50 прикордонників після того, як уряд Фінляндії звинуватив Москву в організації міграційної кризи. Від серпня на 1340-кілометровому кордоні з'явилося близько тисячі шукачів притулку з Африки та Аравійського півострова.
“Ми знаємо, що міграційний тиск є одним із знарядь Кремля, тож можемо очікувати, що це буде продовжуватися”, – сказав речник Frontex Пьотр Світальський.
В той же час, із незрозумілих поки що причин, останніми тижнями до кордону між Мексикою і США у незвично великій кількості стали прибувати іммігранти з Африки – на додачу до тих, що зазвичай прибувають із Центральної Америки. Це створює додаткові проблеми для Вашингтону в його політиці щодо надання допомоги Києву.
How do illegal African immigrants from Guinea, Senegal, Mauritania and Liberia get to #USborder crossing in Tucson? P.S. The minimum distance between the two closest points of #Africa and South #America is 2840 km. pic.twitter.com/21xzqzqHF8— Uncut Version International (@uncutversion123) November 30, 2023
Російські дрони зруйнували зерносховища й елеватори на Одещині
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив із посиланням на офіційні українські джерела, що в четвер силами української ППО було знищено 15 із 18 російських ударних безпілотників, але решта влучили в елеватор і зерносховище в Ізмаїльському районі Одеської області. В той же час, російські військові блогери повідомили, що російські дрони також поцілили в аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині.
Удари по енергетичній інфраструктурі України залишаються великою загрозою, і в четвер була виведена з ладу принаймні одна електростанція. Проте представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що у Москви “недостатньо ресурсів для того, щоб завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі в більших масштабах, ніж минулої зими”.
Оперативна ситуація в Харківській, Донецькій, Луганській областях
За повідомленням ISW, у четвер ЗСУ дещо просунулись на лінії Куп'янськ-Кремінна, а російські блогери повідомили, що в середу українські війська незначно просунулись в районі н.п. Терни і Ямполівка (Донецька обл.).
В той же час, за твердженнями російських джерел, у четвер російські війська просунулися в районі Синьківки, а в середу просунулись на 1,5 км в районі с. Веселе, вели наступальні дії в районі Петропавлівки (7 км на схід від Куп'янська) і продовжували завдавати ударів по українських переправах через р. Оскіл.
Оперативна ситуація в Авдіївці
За даними ISW, російські сили дещо просунулись біля важливого для Авдіївки оборонного вузла. Геолокаційні кадри вказують на просування росіян східніше Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), де українські сили закріпилися в середу.
Російські військові блогери також стверджували в четвер, що окупанти продовжували просуватися до промзони на південний схід від Авдіївки. Вони також повідомляли, що московські війська вели штурмові дії біля Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки) і біля критично важливого Авдіївського коксохімічного комбінату.
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