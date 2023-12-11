10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В НАЗК зазначається, що якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

Відомо, що деякі декларації вилучені з публічного доступу.

«Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі», - зазначили в пресслужбі НАЗК.

Також в Агентстві зазначили що , що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди, а всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

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Ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України, додали у НАЗК.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК  після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

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