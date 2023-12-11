Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади в Аргентині, закликавши об’єднатися всіх українців у Латинській Америці задля перемоги у війні з Росією.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Він відзначив тепле ставлення до України в Аргентині й подякував новому президенту країни Хав’єру Мілею за чіткі сигнали підтримки нашої держави. Зеленський також сподівається, що така чітка позиція Аргентини вплине на загальну політичну підтримку України в цьому регіоні, що позначиться, зокрема, й на підтримці українських резолюцій на майданчику ООН.

"Важливо, щоб такий потужний голос Латинської Америки, як голос Аргентини, голос Парагваю, Уругваю, Еквадору, – щоб усі вони були на нашому боці. І я радий, що це так", - наголосив президент.

Українська сторона отримала підтвердження від Аргентини щодо приєднання до реалізації Формули миру, додав Зеленський. Йдеться про участь у четвертій зустрічі на рівні радників з національної безпеки, яка відбудеться в січні.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

"Друге, над чим ми працюємо, – щоб ми могли організувати саміт Україна – Латинська Америка. Ми хочемо об’єднати голоси Латинської Америки навколо підтримки України та нашої чіткої позиції щодо прагнення справедливого миру й засудження агресії Росії. Ми почули сьогодні підтримку з боку аргентинського президента. Думатимемо, як і коли все це організовувати", - розповів очільник держави.

Він також подякував українській громаді в Аргентині за те, що впродовж десятиліть вона зберігає любов до України, українську ідентичність і культуру. В умовах повномасштабної російської війни Україна потребує консолідації та збереження політичної підтримки з боку держав світу, наголосив Президент.

"Нам потрібне об’єднання. Тут представники Уругваю та Парагваю. Треба зробити так, щоб у Латинській Америці наші спільноти були об’єднані... Я хочу попросити вас знайти додаткові інструменти, щоб об’єднати українців у Латинській Америці, допоки ми не закінчимо війну й не переможемо", - зауважив Зеленський.

Президент закликав представників української громади налагоджувати економічні й бізнесові зв’язки як між собою, так і з Україною.

Датою початку імміграційного руху українців в Аргентину вважається 27 серпня 1897 року. Натепер в Аргентині, за різними оцінками, проживає від 350 до 500 тис. етнічних українців, додали в ОП.

Нагадаємо, наприкінці листопада Зеленський провів телефонну розмову з Мілеєм, привітавши новообраного президента Аргентини з переконливою перемогою на виборах. Український лідер також подякував за незмінну принципову позицію Мілея з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.