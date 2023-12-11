Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кількість народних депутатів, які бажають достроково припинити свої повноваження, є досить великою.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто за це не голосуватимемо, тому що люди повинні досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради – ІФ-У)" та приймати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія в коментарі телеканалу "Рада", оприлюдненому в ефірі національного телемарафону в понеділок.
Голова фракції зазначив, що скорочення кількісного складу Верховної Ради, що спостерігається, не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент умовно до нового скликання пропрацював приблизно в тому ж структурному режимі, в якому він почав працювати".
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За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради – 400 народних депутатів (відповідно до законодавства, має бути 450).
Як повідомлялося, народні депутати, серед яких і Арахамія, запропонували знизити на час дії воєнного стану мінімальний кількісний склад депутатських груп та фракцій. Відповідний законопроєкт №10324 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо кількісного складу депутатських фракцій (груп) зареєстровано у Верховній Раді.
Згідно з запропонованими змінами до регламенту, мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення становить 14 осіб. За чинним регламентом, кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.
Станом на сьогодні найменшою фракцією в українському парламенті є "Голос" – 20 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 22). У депутатських групах "Відновлення України" та "За майбутнє" – 16 і 17 членів відповідно .
Передруковано з Інтерфакс-Україна за згодою сторін
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