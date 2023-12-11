Російська армія могла запустити по Києву сьогодні, 11 грудня, ракети з наземних установок "Іскандер–М" чи С-400, що пояснює причину того, що тривогу в Києві та області під час нічної атаки оголосили лише після перших вибухів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він запевнив, що цієї ночі в небі над Київщиною та столицею були збиті всі ракети, але їхній тип ще уточнюється.

“Тип уточнюється. Це значення особливого не має, коли всі цілі збиті. Але тим фахівцям, які зараз документують чергові злочини РФ, це зробити непросто, бо ракети, які знищуються в повітрі, вибухають і розлітаються на шматки, які потім горять. Ідентифікувати можна краще за все за двигунами, які в тих ракетах. Тому треба дочекатись висновків. Які саме були ракети: балістичні Іскандер–М, або зенітні керовані ракети С-400», - сказав Ігнат.

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Речник також підкреслив, що добре відпрацювали сили ППО, захистивши дуже багато людей у Києві. Він додав, що сигнал тривоги спрацював разом із роботою ППО, бо ворог інколи ретельно планує свої операції з запуску балістики.

На запитання журналіста про те, чому повітряна тривога в Києві пролунала вже після вибухів, і про те, чи складніше відстежити запуски ракет із наземних установок, ніж з літаків, Ігнат відповів: "Тут уже питання розвідок – наскільки швидко будемо мати цю інформацію".