Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків та громадян, і нагадав, що не можна відступати перед РФ.

Про це політик повідомив після зустрічі, участь у якій узяли найвищі конституційні посадовці Чеської Республіки, передає Novinky.cz.

За словами Павела, мовиться й про безпеку Чехії, оскільки існують обґрунтовані побоювання, що Росія не поважатиме міжнародне право та намагатиметься дедалі ширше впливати на події за межами своїх кордонів.

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну", — підкреслив президент, зазначивши, що у Москви не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Своєю чергою, чеський прем'єр-міністр Петр Фіала вказав, що підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що Росія опиниться по сусідству зі Словаччиною і збільшить свої імперські апетити, яких вона не приховує.

Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Більше по темі

Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW

Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Раніше Павел заявляв, що у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для відновлення суверенітету та контролю над кордонами.

Передруковано  з TVP за згодою сторін.

TVP
TVP
TVP
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ Релігія
1 годину тому
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Gina Christian
Росіяни запустили по Україні 31 дрон Війна в Україні
2 години тому
Росіяни запустили по Україні 31 дрон
КиївПост
Вибух на сесії сільради на Закарпатті: підривник готувався заздалегідь
3 години тому
Вибух на сесії сільради на Закарпатті: підривник готувався заздалегідь
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Через сумніви деяких країн ЄС Україна не скоро отримає доходи від російських активів
Далі » Британія та Норвегія в рамках морської коаліції передадуть Україні два мінні тральники Sandown