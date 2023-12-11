Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України стала "дратівливим фактором" для деяких політиків та громадян, і нагадав, що не можна відступати перед РФ.

Про це політик повідомив після зустрічі, участь у якій узяли найвищі конституційні посадовці Чеської Республіки, передає Novinky.cz.

За словами Павела, мовиться й про безпеку Чехії, оскільки існують обґрунтовані побоювання, що Росія не поважатиме міжнародне право та намагатиметься дедалі ширше впливати на події за межами своїх кордонів.

"Якщо ми не хочемо підкорятися, у нас немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну", — підкреслив президент, зазначивши, що у Москви не повинно виникнути відчуття, що вона досягне своїх цілей за допомогою будь-якої агресії.

Своєю чергою, чеський прем'єр-міністр Петр Фіала вказав, що підтримуючи Україну, Чехія підтримує і власну безпеку, щоб у майбутньому не сталося так, що Росія опиниться по сусідству зі Словаччиною і збільшить свої імперські апетити, яких вона не приховує.

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Раніше Павел заявляв, що у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для відновлення суверенітету та контролю над кордонами.

Передруковано з TVP за згодою сторін.