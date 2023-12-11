Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для довгострокової підтримки України, в рамках якої наша держава отримає два мінні тральники класу Sandown Королівських ВМС.

Про це повідомила прес-служба британського міністерства оборони.

"Ці тральники нададуть Україні життєво важливий потенціал, що допоможе рятувати життя на морі та відкриє життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку повномасштабного вторгнення", - заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

Загалом нова ініціатива включає кораблі та інші транспортні засоби, обладнання та інфраструктуру, а також навчання українських захисників, "щоб допомогти Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш оперативно сумісним із західними союзниками та НАТО, а також зміцнити безпеку в Чорному морі".

"Захист України важливий для євроатлантичної безпеки. Тепер Велика Британія, Норвегія та інші країни будуть підтримувати Україну в розвитку свого флоту. Наша мета - сприяти розбудові міцного військово-морського потенціалу України. У подальшій роботі я сподіваюся, що Норвегія, як морська нація, зможе зробити свій внесок морським досвідом, новими технологічними рішеннями та інноваційним мисленням", - додав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Ґрам.

Морська коаліція втілює домовленості між українським та британським урядами, які були досягнуті в листопаді, під час візиту до Києва міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Камерона.

Нагадаємо, Київ також розраховує отримати від партнерів катери для супроводу кораблів через "зерновий коридор".