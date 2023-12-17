Російські війська збільшують активність артилерії на Таврійському напрямку й продовжують активні піхотні атаки.
Про це розповів командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Ворог продовжує активні піхотні атаки та збільшив активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку та авіацію», - написав він у Telegram.
За даними Генерального штабу, протягом доби Сили оборони відбили 30 ворожих атак на Авдіївському напрямку. Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку.
«Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області», - йдеться у зведенні.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут відбито 12 атак.
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Ще 12 штурмів Сили оборони відбили на Запорізькому напрямку - біля Новопокровки та Роботиного.
Водночас аналітики Інституту вивчення війни повідомили про незначне просування росіян на трьох напрямках.
За даними ISW, 16 грудня війська РФ мали незначний рух біля Бахмута, Авдіївки та Вербового.
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