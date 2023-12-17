Індикатором запасів «шахедів» у Росії є інтенсивність завдання ударів.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, РФ постійно отримує дрони з Ірану, а також виробляє безпілотники у себе.

«Я думаю, індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають більше їх у наявності, виготовляють у себе і продовжують отримувати від Ірану. Дозовані постачання йдуть, противник їх використовує», - сказав він в ефірі телемарафону.

Наприкінці листопада росіяни запустили по Україні рекордну кількість «шахедів» - 75. Більшість дронів тоді летіли на Київ.

Юрій Ігнат припускає, що надалі росіяни робитимуть ставку саме на дрони і ймовірно менше атакуватимуть ракетами.

«Ми бачимо, що крилаті ракети противник зараз не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 крилатих ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили», - додав Ігнат.

Ігнат зазначив, що армія РФ і надалі використовує «Shahed 131/136».

«Єдине, що їх фарбують чорною фарбою, якусь незначну модернізацію виготовлення фюзеляжу, робити їх менш помітними радіолокаційно ворог намагається», - відповів Ігнат.

Крім того, є безпілотники, виготовлені «гаражним» методом, які імітують «шахеди».

Цієї ночі росіяни спрямували по території Україні 20 дронів. Загинула одна людина - в Одеському районі.