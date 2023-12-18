Армія оборони Ізраїлю взяла у полон понад тисячу людей за період військової опереції проти палестинського угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву командувача штабу ЦАХАЛу Херзі Халеві.

“Ми отримуємо багато розвідданих від полонених, яких маємо вже понад тисячу”, - повідомив він.

За словами Халеві, коли бойовики “піднімають руки й складають зброю, ми арештовуємо їх, а не розстрілюємо”.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль з офіційним візитом, щоб повідомити очікування Сполучених Штатів у зв'язку зі збільшенням кількості жертв серед цивільного населення у Секторі Гази.

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