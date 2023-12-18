У понеділок, 18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Ізраїль з офіційним візитом, щоб повідомити очікування Сполучених Штатів у зв'язку зі збільшенням кількості жертв серед цивільного населення у Секторі Гази.

Про це пише CNN.

У ході візиту очільник оборонного відомства США планує "отримати конкретну інформацію про те, як його ізраїльський колега Йоав Ґалант та Армія оборони Ізраїлю оцінюють свій прогрес на поточному етапі кампанії з ліквідації військової інфраструктури ХАМАСу в Секторі Гази", повідомляє видання з посиланням на високопосадовця в ізраїльському міністерстві оборони.

"Безпекові структури [Ізраїлю], думаю, щогодини, якщо не щодня, оцінюють ці умови та їхній прогрес у цих умовах. А міністр Остін хоче почути дуже чітке формулювання їхньої оцінки, коли він буде там у понеділок", - розповів чиновник, додавши, що американська сторона буде там "для консультацій та впевненості в тому, що відбувається планування" для переходу до етапу, на якому припиняться основні наземні операції.

За словами співрозмовника CNN, Остін "тисне" на ізраїльське керівництво в цьому питанні, оскільки він "мав досвід у таких переходах. Він впевнений у професіоналізмі Армії оборони Ізраїлю та її керівництва".

Американський міністр оборони також говоритиме про "деталі" у контексті зусиль щодо збільшення гуманітарної допомоги та зменшення шкоди мирному населенню Гази.

Цей візит відбувається за кілька днів після того, як радник президента Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив журналістам у Тель-Авіві, що Ізраїль має намір перейти до нової фази війни, яка зосереджена на "більш точних способах" виявлення керівництва ХАМАСу.

Позиція США щодо подій на Близькому Сході

Залишаючись на боці Ізраїлю, американський президент виступив із публічним закидом на адресу ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Це стало свідченням стурбованості Сполучених Штатів з приводу кількості жертв серед цивільного населення у Секторі Гази.

"Ми дали ясно зрозуміти ізраїльській стороні, і вони знають, що безпека безневинних палестинців досі викликає велике занепокоєння. Тому дії, які вони вчиняють, повинні відповідати спробам зробити все можливе, щоб запобігти пораненням, вбивствам та втратам невинних палестинців", - сказав Байден на прес-заході минулого тижня.

Американський лідер підкреслив, що чинний уряд Ізраїлю є найбільш консервативним в історії країни, однак він не може сказати "ні" палестинській державі.

"[Міністр національної безпеки] Бен-Гвір та компанія, а також нові люди не хочуть нічого, що навіть віддалено нагадує рішення в системі двох держав. Вони хочуть відплати не лише за те, що зробив ХАМАС, а й по відношенню до всіх палестинців", - резюмував Байден.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю взяла у полон понад 1 тисячу людей за період військової опереції проти палестинського угрупування ХАМАС у Секторі Гази.