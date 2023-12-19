Щонайменше 116 людей загинули і сотні отримали поранення внаслідок потужного землетрусу на північному заході Китаю, повідомляє CNN  з посиланням на державні медіа КНР.

Станом на ранок вівторка рятувальники шукають вцілілих і працюють у важких погодних умовах за мінусової температури. 

У понеділок пізно ввечері землетрус сколихнув повіт Цзізішань провінції Ганьсу, завдавши значних руйнувань: люди вибігали на вулицю на лютий зимовий холод.

Наразі відомо, що станом на ранок вівторка землетрус забрав життя 105 людей і пошкодив понад 4700 будинків у провінції Ганьсу.

За інформацією місцевої влади, у провінції Ганьсу поранені 397 осіб, 16 із них у критичному стані та 76 у важкому стані.

Місцевий мовник CCTV тим часом повідомляє, що в сусідній провінції Цінхай загинули 11 людей.

Повідомляється, що землетрус стався незадовго до півночі, коли більшість людей спали.

За даними Геологічної служби США, його магнітуда становила 5,9 бала на невеликій глибині - трохи більше 9 кілометрів. Управління з питань землетрусів Китаю наводить трохи вищі показники – 6,2 бала.

Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд і відчувалися в столиці провінції Ланьчжоу за 102 кілометри, повідомляє CCTV.

Багато будинків у провінціях Ганьсу і Цінхай зруйновані, до порятунку людей були залучені понад 1600 пожежників.

Найбільшою проблемою для рятувальної операції стали морози. За даними CCTV, найнижча температура вночі була у Цзішішані: -14 градусів за Цельсієм.

Саме мінусові температури становлять «найбільшу проблему» для рятувальних робіт. Адже перші 72 години зазвичай вважаються «золотим періодом» для порятунку, але цей дорогоцінний проміжок часу скорочується в цьому випадку через сильний холод.

Цей землетрус, напевно, стане найбільшим за кількістю жертв у Китаї за майже десять років. Останній подібний за масштабом землетрус стався в південно-західній провінції Юньнань у 2014-му році, тоді стихія забрала життя близько 600 людей. 

У сусідній з Юньнань провінції Сичуань у 2008 році стався руйнівний землетрус магнітудою 7,9 балів, внаслідок нього загинули близько 90 000 людей.

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