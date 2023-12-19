Британський актор і письменник Стівен Фрай долучився до створення документального фільму про українців, які були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Укрінформ із посиланням на Deadline.

Відомо, що зйомки фільму "Ми вдома" (We Are Home) відбувалися на Львівщині, у місті Сколе. У стрічці розповідаються історії кількох дітей з різних куточків України, які через війну мусили виїхати зі своїх домівок.

Стівен Фрай прочитав закадровий текст у фільмі.

Режисер стрічки Антон Чистяков, продюсер – відома британська акторка Кейлі-Пейдж Ріс.

"Для мене велика честь, що Стівен погодився озвучити наш документальний фільм. Я написала Стівену особистого листа, в якому детально описала проєкт і неймовірну команду, яку ми залучили до роботи над проєктом", - цитує агенція Ріс.

Фільм ще не вийшов у прокат, наступного року планується його фестивальний показ.

Варто нагадати, що британський актор та письменник Стівен Фрай відівдав Київ на початку вересня і був ведучим на Саміті перших леді та джентльменів, який був присвячений темі ментального здоров‘я. Фрай також зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Стівен Джон Фрай — британський комедійний актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий, режисер, директор футбольного клубу «Норвіч Сіті».

Популярність здобув передусім своїми ролями в телевізійних серіалах «Чорна Гадюка» (1985–1989) та «Дживс і Вустер» (1990–1993). За межами Великої Британії Фрай найкраще відомий за роллю Оскара Вайлда у фільмі «Вайлд» (1997).