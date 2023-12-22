Ситуація навколо Авдіївки у Донецькій області складна, а російські окупаційні війська змінила тактику своїх дій.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони для себе пріоритети, умовно кажучи, три напрямки, і туди здебільшого направляють і техніку, і велику кількість піхоти. Дійсно, складно. Дійсно, дуже гаряче. Ворог буде намагатися зреалізувати поставлені завдання про взяття міста", - наголосив мер міста.

Ситуація навколо Авдіївки складна, однак українські захисники продовжують стримувати росіян, каже Барабаш. Лінія оборони навколо Авдіївки тримається.

"Звичайно, дуже непросто. Але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати й дякувати за те, що вони роблять", - розповів начальник МВА.

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Росіяни ще з початку жовтня активізували штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та взяти його під свій контроль.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), з початку наступу у жовтні в боях за Авдіївку росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши лише 11 квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.