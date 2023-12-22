"Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34!" - заявив командувач, іронічно додавши "Вечного полета "братья"!".

За його словами, вночі 22 грудня на шматку збитого російського "шахеда" із серією «ЬІ» було послання від росіян: "сDохните сYки".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Українські сили у пʼятницю, 22 грудня, знищили три російських літаки Су-34 на південному напрямку.

Олещук не розкрив деталей операції, а також точної локації.

За допомогою чого українські військові знищили одразу три винищувачі - теж залишається невідомим. Водночас, українські Телеграм-канали військової тематики вже почали припускати, що знищити літаки могли за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Більше по темі Ситуація навколо Авдіївки складна: Барабаш заявив, що росіяни змінили тактику За словами Барабаша, російські війська зосередилися на кількох напрямках, куди здебільшого направляють техніку та велику кількість піхоти.

Так, літаки Су-34 є носіями керованих авіабомб та ракет Х-59, якими росіяни атакують Херсонську область та інші регіони України.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські сили збили 324 російські літаки. До того ж наші війська приземлили стільки ж вертольотів росіян.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня російські війська атакували 28 "шахедами" з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. У результаті бойової роботи збили 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Під час нічної атаки постраждав, зокрема, Київ. За даними мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, уламки одного з російських дронів влучили у багатоповерхівку в Соломʼянському районі та у приватний недобудований будинкок в Дарницькому районі.

На зараз відомо про двох постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них був госпіталізований.