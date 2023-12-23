У Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, якого підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі артилерійських снарядів. Йдеться про 1,5 млрд гривень.

Про це повідомили в Міноборони, СБУ та Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, посадовець у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера», - розповіли в Службі безпеки.

Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель уклала контракт на постачання цих снарядів напряму з виробником. Це було майже на третину дешевше, ніж через посередника.

Однак, посадовець продовжив дію попереднього договору.

«На цій підставі на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн, що на 130 млн грн перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником», - зазначили в Офісі генпрокурора.

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У відомстві стверджують, що під час обшуків у посадовця виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранта усунули від виконання службових обов’язків. Йому загрожує до 15 років тюрми.

У Міністерстві оборони працюють над тим, аби повернути ці 1,5 млрд грн до бюджету. Юристи вивчають можливість розірвання контракту.

«Це контракт, по якому було зроблено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракт і повернути кошти», - сказав керівник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк в ефірі телемарафону.