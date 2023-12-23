Україна та Польща погодили план розблокування кордону.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У п'ятницю заступники міністра інфраструктури України Сергій Деркач та Юрій Васьков зустрілися зі своїм польським колегою Павелом Ганцажем.

«Ключовий результат зустрічі - погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації», - зазначили у відомстві.

Очікується, що наступним етапом стануть перемовини на рівні польського міністерства та протестувальників.