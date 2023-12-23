Україна та Польща погодили план розблокування кордону.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У п'ятницю заступники міністра інфраструктури України Сергій Деркач та Юрій Васьков зустрілися зі своїм польським колегою Павелом Ганцажем.
«Ключовий результат зустрічі - погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації», - зазначили у відомстві.
Очікується, що наступним етапом стануть перемовини на рівні польського міністерства та протестувальників.
Заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж сподівається, що проблему вдасться вирішити до Різдва.
«Ми узгоджуємо останні деталі, щоб укласти остаточну угоду. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак має прямий контакт з протестуючою стороною, тобто з підприємцями», - цитує польського посадовця видання Wiadomosci.
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