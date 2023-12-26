В Україні можуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення.

Про це свідчить проєкт закону №10379, опублікований на сайті Верховної Ради.

Документ зареєстрував Кабінет міністрів. У ньому уряд пропонує внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів.

Згідно з законопроєктом, штрафи за військові правопорушення значно зростають. Порушення правил військового обліку (наприклад, ухилення від постановки на облік) пропонується карати штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн). Зараз сума штрафу становить 3 400 - 5 100 грн.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 грн, а посадовців - від 34 000 до 85 000 грн.

За порушення цього ж законодавства в особливий період штраф складатиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 грн - для посадовців.

Згідно з проєктом, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду, зможуть затримувати на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках - для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб.

Кримінальне покарання за ухиляння від мобілізації наразі передбачене у вигляді від трьох до п'яти років позбавлення волі. Цей законопроєкт пропонує поширити дане покарання на громадян, які відмовляються від проходження медичного огляду.

Нагадаємо, Кабмін пропонує нові правила мобілізації в Україні. Зареєстрований проєкт закону пропонує запровадити повістки на електронну пошту, мобілізацію осіб з інвалідністю ІІІ групи та військовий облік українців за кордоном.