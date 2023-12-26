Знищення Україною російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" 26 грудня в тимчасово окупованому Криму засвідчує, що війна не зайшла в "глухий кут", як дехто вважає, каже міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.
Також він зазначив, що за останні 4 місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії.
"Цей останній випадок зі знищенням путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії", - написав у соцмережі міністр оборони Британії.
This latest destruction of Putin's navy demonstrates that those who believe there's a stalemate in the Ukraine war are wrong!— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2023
They haven't noticed that over the past 4 months 20% of Russia's Black Sea Fleet has been destroyed.
Russia's dominance in the Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx
Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" в районі Феодосії був атакований крилатими ракетами.
Україна має досвід проведення операцій у Криму, з особливим акцентом на ураження російських військових об'єктів.
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У березні 2022 року Збройні сили України завдали авіаудару по окупованому порту Бердянськ.
Під час цієї операції був знищений великий корабель Чорноморського флоту Росії "Саратов", а два інші десантні кораблі - "Цезарь Куников" і "Новочеркаськ" - були пошкоджені.
13 квітня 2022 року Військово-морські сили України вдарили ракетами по флагману Чорноморського флоту РФ - ракетному крейсеру "Москва", і той затонув наступного дня.
Хоча Росія досі не розкриває точну кількість осіб, які перебували на борту під час атаки, там могли перебувати до 500 осіб.
Кремль визнав лише 17 загиблих, пояснюючи це поєднанням "детонації боєприпасів, пожежі та подальшого затоплення за несприятливих погодних умов".
Для росіян це стало як великою військовою втрата, так і ударом по їхній впевненості в собі. Після загибелі "Москви" російський флот відійшов далі від українських берегів.
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