Знищення Україною російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" 26 грудня в тимчасово окупованому Криму засвідчує, що війна не зайшла в "глухий кут", як дехто вважає, каже міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Також він зазначив, що за останні 4 місяці Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії.

"Цей останній випадок зі знищенням путінського флоту демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються! Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії", - написав у соцмережі міністр оборони Британії.