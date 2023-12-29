з масований обстріл вранці 29 грудня пошкоджено електромережі, у чотирьох областях є відключені споживачі.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Так, на Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлено 843 споживача. На Дніпропетровщині обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ, на Одещині - лінії 0,6кВ.

У Харківській області через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області.

Внаслідок бойових дій залишаються без світла також 132 населених пункти на Донеччині, 63 - у Запорізькій області, 45 населених пунктів та частково обласний центр - на Херсонщині, 16 населених пунктів - на Чернігівщині, а також 16,6 тис. споживачів на Харківщині.

Через технічні причини відключений один населений пункт у Запорізькій області та 634 клієнти в 4-х населених пунктах на Чернігівщині.

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29 грудня Кремль завдав наймасовішого удару з повітря по Україні, який коштував Росії більше мільярда доларів - вартість понад 20 новітніх лікарень.

За добу енергетики заживили 43 населених пункти на Донеччині, 1 населений пункт та 238 споживачів у Херсоні, 3,3 тис. споживачів на Дніпропетровщині та 21 споживача на Харківщині.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку на українські міста. У ніч на 29 грудня ворог здійснив масовану атаку дронами.

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