Загальний огляд: Двоє рибалок загинули, інші поранені внаслідок російських авіаударів у Харківській області

Судно, що прямувало до зернового складу на Дунаї, підірвалося на російських мінах

Понад 500 дітей загинули внаслідок війни, переважно в Донецькій області

Росіяни закріпилися на лінії Куп'янськ-Кремінна

Радник з нацбезпеки США анонсував нові фінансові санкції проти Кремля

За повідомленнями, московські війська просуваються в Запорізькій області На російській міні підірвалося ще одне судно з зерном у Чорному морі Збройні сили України (ЗСУ) повідомили, що в четвер у Чорному морі підірвалося вантажне судно, яке прямувало до гирла Дунаю на завантаження зерном. Двоє моряків отримали поранення. Згідно з повідомленнями, судно втратило керування після того, як натрапило на російську міну, і на палубі спалахнула пожежа. Капітану судна під панамським прапором вдалося відвести судно на мілководдя, щоб уникнути затоплення. Для евакуації екіпажу були направлені українські буксири та пошуково-рятувальні катери Морської охорони. За даними Associated Press (AP), інцидент із міною стався приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Чорноморська, що поблизу Одеси. Як повідомляється, судно з 18 членами екіпажу прямувало до Ізмаїла, порту на українсько-румунському кордоні в гирлі Дунаю. Більше по темі Росія витратила понад 1,2 млрд доларів на сьогоднішню масову атаку по Україні 29 грудня Кремль завдав наймасовішого удару з повітря по Україні, який коштував Росії більше мільярда доларів - вартість понад 20 новітніх лікарень.

Станом на сьогодні кремлівські війська вбили понад 500 дітей Державна інформаційна агенція "Укрінформ" повідомила з посиланням на дані Генеральної прокуратури, що за останні майже два роки російського вторгнення в Україні загинуло 513 дітей. "Понад 1 674 дитини отримали поранення в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 28 грудня, за офіційними повідомленнями ювенальних прокурорів, від російських ударів загинуло 513 дітей", — йдеться в повідомленні прокуратури, опублікованому в четвер. Укрінформ уточнив, що "ці дані не є остаточними, оскільки триває перевірка інформації, яка надходить із зон бойових дій, тимчасово окупованих і звільнених територій". Найбільша кількість жертв серед дітей зафіксована в Донецькій (497), Харківській (304), Херсонській (140), Київській (129), Запорізькій (100), Дніпропетровській (98), Миколаївській (97), Чернігівській (72) та Луганській (67) областях. Двоє загиблих у Запорізькій області, щонайменше троє поранених внаслідок авіаударів під Харковом Посилаючись на дані Генеральної прокуратури України, у четвер агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що внаслідок російського обстрілу загинули двоє мирних жителів села на березі прифронтової річки Дніпро. "Збройні сили Росії здійснили артилерійський обстріл села Біленьке Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинули двоє рибалок", — повідомили в прокуратурі. Тим часом, у Харківській області внаслідок російських ударів загинула 66-річна жінка і була поранена 63-річна у місті Вовчанськ, а під час авіаударів по селу Глушківка було поранено трьох жінок, пише AFP.

russians hit apartment building in Odesa with a drone. Again.

We destroy battle ships

They destroy houses.

Terrorists. pic.twitter.com/BSLwOGov32 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 28, 2023

The Artillery boys of the 44th OABr stopped a Russian attack in the Zaporizhzhia area.



Russian armor was stopped first and the infantry was finished off with cluster ammo.



Text book execution pic.twitter.com/x68DBVGTWk — PS01 (@PStyle0ne1) December 28, 2023

Knock! Knock!

Tank destroys Orcs in a house! Later, the house was cleared by Ukraine infantrymen in the village of Synkivka, Kharkiv region. pic.twitter.com/U0O8nORoOC — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) December 26, 2023

Оперативна ситуація на лінії Куп’янськ-Кремінна За повідомленнями, цього тижня російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а прокремлівські блогери стверджують, що сили Москви просунулися в районі на південний схід від Ямполівки (західніше Кремінної) і до трьох кілометрів у невизначених частинах Серебрянського лісництва (на південний захід від Кремінної), але американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що не знайшов візуальних підтверджень цих повідомлень. Як українські, так і російські джерела стверджують, що бої велися на північний схід і південний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на захід і південний захід від Кремінної в районі Діброви і Серебрянського лісництва.