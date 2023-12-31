Команда Kyiv Post щиро вітає всіх із прийдешнім Новим Роком!

Ми вдячні всім нашим читачам, прихильникам, усім тим, хто змінюється сам і причетний до змін і трансформації України.

Триває другий рік війни України за своє існування, за право бути. Саме на це зазіхнула Росія. Разом з тим, Україна не просто бореться, наша країна змінюється і рухається вперед.

2023-й рік, що минає, став роком випробувань. Він запам’ятається як рік, протягом якого мужність і солідарність українців дали нам змогу вистояти в боротьбі за свій вибір. Ми вдячні також і нашим союзникам: у Вашингтоні, Оттаві, Лондоні, Брюсселі, Бонні, Парижі, Мадриді, Римі, Варшаві, Таллінні, Ризі, Вільнюсі, Бухаресті, Празі, Стокгольмі та Гельсінкі, Токіо та Канберрі.

Геть від Москви! Повертаємося до Європи! Це стало нашим імперативом, ми нарешті на власному історичному шляху.

Ми платимо за цей вибір страшну ціну, але ми точно знаємо, що найтемніша ніч - перед світанком.

Тож бажаємо всім, щоб цей світанок настав, щоб перемога стала ближчою!

З Новим Роком!