Росія змінила акцент атак «шахедами» під час нічного обстрілу.

Більшість дронів армія РФ запустила по прифронтовій території. Тоді як раніше безпілотники долітали всередину країни й аж до західних регіонів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Більшість цих ударних дронів - з 49 - було спрямовано на прифронтову територію. Тобто - лінія оборони, власне, де стоять наші бійці, а також прифронтові території таких областей, як Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька. Не вперше вже ворог застосовує «шахеди» саме так. Це зміна акценту атаки», - сказав Юрій Ігнат.

За його словами, така тактика ускладнила роботу ППО. Адже збивати одразу те, що прилетіло з прифронтових територій - не просто.

«Винищувачі, які за ними ганяються по території нашої держави, 5 раз можуть облетіти його і не вдасться його знищити. Тобто ціль складна для наших старих радянських винищувачів», - пояснив речник Повітряних сил.

Більше по темі Росіяни обладнують катівню в колонії Суходольська на Луганщині Колонію в окупованому Суходольську, звідки вербують бійців до підрозділів «шторм зет», загарбники планують перетворити на катівню.

Також дрони важче збивати в темну пору доби.

Юрій Ігнат вважає «доволі таки гарним результатом» те, що за таких умов наші військові приземлили 21 з 49 дронів.