Росія змінила акцент атак «шахедами» під час нічного обстрілу. 

Більшість дронів армія РФ запустила по прифронтовій території. Тоді як раніше безпілотники долітали всередину країни й аж до західних регіонів. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

«Більшість цих ударних дронів - з 49 - було спрямовано на прифронтову територію. Тобто - лінія оборони, власне, де стоять наші бійці, а також прифронтові території таких областей, як Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька. Не вперше вже ворог застосовує «шахеди» саме так. Це зміна акценту атаки», - сказав Юрій Ігнат. 

За його словами, така тактика ускладнила роботу ППО. Адже збивати одразу те, що прилетіло з прифронтових територій - не просто. 

«Винищувачі, які за ними ганяються по території нашої держави, 5 раз можуть облетіти його і не вдасться його знищити. Тобто ціль складна для наших старих радянських винищувачів», - пояснив речник Повітряних сил.

Росіяни обладнують катівню в колонії Суходольська на Луганщині
Більше по темі

Росіяни обладнують катівню в колонії Суходольська на Луганщині

Колонію в окупованому Суходольську, звідки вербують бійців до підрозділів «шторм зет», загарбники планують перетворити на катівню.

Також дрони важче збивати в темну пору доби. 

Юрій Ігнат вважає «доволі таки гарним результатом» те, що за таких умов наші військові приземлили 21 з 49 дронів.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія змінила тактику масованих ракетних ударів по Україні - британська розвідка Путін
49 хвилин тому
Росія змінила тактику масованих ракетних ударів по Україні - британська розвідка
КиївПост
Мова, зрозуміла Путіну: у МЗС Польщі закликали посилити санкції проти РФ та надати Україні далекобійні ракети
2 години тому
Мова, зрозуміла Путіну: у МЗС Польщі закликали посилити санкції проти РФ та надати Україні далекобійні ракети
КиївПост
В Україні з 29 грудня від атак Росії загинули 90 цивільних - ООН Війна в Україні
2 години тому
В Україні з 29 грудня від атак Росії загинули 90 цивільних - ООН
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Найпопулярніші книги сучасної української прози, які купували українці у 2023 році
Далі » Команда Kyiv Post щиро вітає всіх із прийдешнім Новим Роком!